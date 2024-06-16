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В Екатеринбурге автомобиль сбил трех человек

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Двое мужчин и женщина с травмами головы доставлены в больницу.

В Екатеринбурге автомобиль сбил трех человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.

Инцидент произошел 16 июня в поселке Горный щит на улице Буденного. По предварительной информации, водитель Nissan допустил наезд на стоящих у магазина трех пешеходов, после чего врезался в стену. Двое мужчин и женщина с травмами головы доставлены в больницу. Водитель автомобиля от прохождения процедуры освидетельствования на трезвость отказался. Региональная прокуратура начала проверку по факту происшествия.

Ранее мы сообщали, что жесткая авария на КАД в Петербурге попала на видео.

Видео: ГИБДД Свердловской области

Теги: автомобиль, дтп, екатеринбург, пострадавшие
Категории: Лента новостей, Новости России,

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