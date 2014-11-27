В Екатеринбурге автобус врезался в машину пожарных, погиб кондуктор

ПАЗ не пропустил спецмашину.

В Екатеринбурге автобус врезался в пожарную машину. Из-за ДТП с участием специальной техники погиб кондуктор общественного транспорта. Соответствующее заявление сделали представители регионального ГИБДД. Правоохранительные органы подчеркнули, что трагедия зафиксирована около 21:22 вечера 14 июня на пересечении улиц Бакинских Комиссаров - Коммунистическая.

Автомобиль экстренного ведомства двигался со стороны улицы Победы к направлению до Проспекта Космонавтов с включенными маячками и сиреной. При этом машина двигалась на красный сигнал светофора, но столкнулась с ПАЗом, двигающимся на "зеленый". Водитель автобуса не предоставил службе спасателей преимущество на дороге. В результате жертвой аварии стал 20-летний молодой человек. Он скончался на месте от полученных травм.

В ГИБДД отметили, что за рулем рейсового транспорта был 23-летний молодой человек. У водителя есть профессиональный стаж в пять лет.

Арестованный за смертельное ДТП у Троицкого моста оказался нарушителем со стажем.

Фото и видео: Вконтакте / ДТП Екатеринбурга, URA.RU