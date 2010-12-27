В египетском Луксоре обнаружили еще одного Сфинкса

Артефакт нашли рабочие во время строительства дороги между Карнакским и Луксорским храмами.

В Египте обнаружили еще одного Сфинкса. Артефакт нашли рабочие во время строительства дороги между Карнакским и Луксорским храмами. Об этом сообщает издание Youm7, ссылаясь на слова главы управления по делам памятников древности провинции Мухаммеда Абдель Азиза.

Отмечается, что новый Сфинкс не похож на все остальные с бараньими головами. Он скорее напоминает классического Сфинкса в Гизе — льва с головой человека.

По словам Мухаммеда Абдель Азиза, статуя пока остается в земле. Специалисты боятся ее извлекать, так как она может разрушиться из-за резкого изменения окружающей среды.

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