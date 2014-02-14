В Театральной библиотеке при вскрытии полов нашли старинные артефакты в Петербурге

Нашли фрагменты дореволюционных театральных афиш и папиросных пачек табачных фабрик, носивших титул "Поставщик Двора Его Императорского Величества".

В Театральной библиотеке при вскрытии полов нашли фрагменты дореволюционных театральных афиш и папиросных пачек табачных фабрик, носивших титул "Поставщик Двора Его Императорского Величества". Об этом рассказали в пресс-службе библиотеки.

Их нашли во время ремонтных работ. Выяснилось, что найденная записка принадлежала актрисе Императорского Александринского театра Екатерине Рощиной-Инсаровой, игравшей у Мейерхольда. "Доверяю получить причитающееся мне жалованье за апрель месяц 1914 г. Варваре Ильиничне Дмитриевой. Екатерина Рощина-Инсарова", — говорится в ней.

На фрагментах афиш сохранилась информация об спектаклях в Петербурге. Так, в марте — апреле 1914 года: в Александринском шли "Заложники жизни" Сологуба в постановке Мейерхольда и "На всякого мудреца довольно простоты" Островского, в Мариинском — "Золото Рейна" Вагнера. Кроме этого, большие праздничные представления показывал Цирк Чинизелли, а на сцене Михайловского театра гастролировал Московский художественный театр.

Фото: предоставленно Театральой библиотекой

