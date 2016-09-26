Петербуржцам рассказали о находках во время реставрации Медного всадника

Гром-камень, на котором стоит скульптура, — это уникальный гранит. Аналога ему нет в известных карьерах Выборга и Финляндии.

Петербуржцам рассказали, что нашли во время реставрации Медного всадника. Об этом в четверг, 24 ноября, пишет "Петербургский дневник".

Во время реставрации специалисты выявили при помощи эндоскопа очень важную для равновесия статуи третью точку опоры. Это узел опирания стального каркаса, проходящего через хвост коня и тело змеи, на закладной железный элемент, установленный в Гром-камне. Так, устойчивость и жесткость конной статуи достигается за счет переменной толщины бронзы, а также фрагмента, который соединяет каркасы в правой задней ноге и в хвосте коня. Также гром-камень, на котором стоит скульптура, — это уникальный гранит. Аналога ему нет в известных карьерах Выборга и Финляндии.

Фото: Telegram / Пиотровский Online (Наталия Краснова)