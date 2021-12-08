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Петербуржцы поделились фото полных корзинкок грибов и ягод
Сегодня, 21:38
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Петербуржцы поделились фото полных корзинкок грибов и ягод

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В Ломоносовском районе растет морошка, по словам автора поста, ягоды размером с грецкий орех. 

В лесах Ленобласти петербуржцы собирают урожаи ягод и грибов. Фотографиями они делятся в социальных сетях.

Так, в Ломоносовском районе растет морошка, по словам автора поста, ягоды размером с грецкий орех. 

В районе поселка Заходское собрали целую корзину лисичек и два ведерка черники. 

Земляникой поделился Всеволожский район. В комментариях под сочными фото заметили, что запах и вкус можно ощутить за десятки километров.

Ранее из-за сильного ветра 20 июля отменили "Метеоры" до Петергофа. Порывы ветра могут достигать 15-27 м/с.

Фото: Вконтакте / Грибы и Грибники СПб

Теги: грибы, находки, фото, ягоы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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