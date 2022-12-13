В ЕС заявили о рисках нехватки энергоресурсов в новом отопительном сезоне

Эбба Буш рассказала о планах по развитию "зеленой энергетики".

Министр по энергетике Швеции Эбба Буш рассказала о том, что на территории Евросоюза сохраняются риски перед следующим отопительным сезоном, несмотря на хорошие показатели по заполненности региональных газовых хранилищ по результатам прошедшей зимы. Такое объявление чиновница сделала перед началом заседания глав профильных ведомств по энергетике в Стокгольме. Эксперт добавила, что подготовка к новому отопительному периоду для участников станет одной из ключевых тем обсуждений.

Уровень заполненности газовых хранилищ по итогам отопительного сезона является хорошим индикатором того, что к следующей зиме мы подойдем в лучших условиях, но опасность все еще существует. Эбба Буш, министр по энергетике Швеции

Эбба Буш полагает, что отказ от поставок российского топлива и переключение ЕС на альтернативных поставщиков не поможет странам решить проблему дефицита энергетических ресурсов. Швеция призывает думать над развитием работы с возобновляемыми источниками энергии, а также снижать зависимость от ископаемых ресурсов.

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Фото и видео: European Commission