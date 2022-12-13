ЕС хорошо компенсирует Польше переданное Украине оружие, заявил Моравецкий

Евросоюз хорошо компенсирует польским властям переданное Вооруженным силам Украины вооружение. Соответствующее заявление глава местного правительства Матеуш Моравецкий рассказал в ходе общения с журналистами по завершению второго дня саммита ЕС в Брюсселе. Ранее чиновник говорил о том, что республика находится на втором месте после Вашингтона по объему переданного киевского режима оружия и боевой технике.
Многое удалось получить. Вслед за переданным Украине оружием мы получим очень хорошую компенсацию. До Пасхи компенсация составит до 300 млн евро. А потом будут очередные 500-600 млн евро в будущие месяцы.
Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши
ЕС попытается купить в Южной Корее снаряды для Киева, заявил премьер Польши.
Фото и видео: YouTube / European Commission
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