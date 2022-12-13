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ЕС хорошо компенсирует Польше переданное Украине оружие, заявил Моравецкий

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Матеуш Моравецкий рассказал об итогах саммита ЕС в Брюсселе.

Евросоюз хорошо компенсирует польским властям переданное Вооруженным силам Украины вооружение. Соответствующее заявление глава местного правительства Матеуш Моравецкий рассказал в ходе общения с журналистами по завершению второго дня саммита ЕС в Брюсселе. Ранее чиновник говорил о том, что республика находится на втором месте после Вашингтона по объему переданного киевского режима оружия и боевой технике.

Многое удалось получить. Вслед за переданным Украине оружием мы получим очень хорошую компенсацию. До Пасхи компенсация составит до 300 млн евро. А потом будут очередные 500-600 млн евро в будущие месяцы.

Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

ЕС попытается купить в Южной Корее снаряды для Киева, заявил премьер Польши.

Фото и видео: YouTube / European Commission

Теги: военная помощь, всу, евросоюз, компенсация, матеуш моравецкий, польша, саммит ес
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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