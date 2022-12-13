ЕС попытается купить в Южной Корее снаряды для Киева, заявил премьер Польши

Матеуш Моравецкий рассказал о договоренностях между политическими лидерами ЕС.

Евросоюз попытается купить в Южной Корее артиллерийские боевые снаряды для киевского режима и национальных потребностей стран-членов ЕС. Соответствующее заявление по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе сделал в ходе пресс-конференции с журналистами премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Лидеры региона поддержали инициативу по ускоренной передаче ВСУ оружия в рамках совместных закупок, а также наращивание военного производства.

В Европе таких стран очень немного. Я не хочу вдаваться в слишком далеко идущие спекуляции. Например, Южная Корея является такой страной, которая, как считают специалисты, имеет очень много артиллерийских и ракетных снарядов. Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

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Фото и видео: YouTube / Janusz Jaskółka