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ЕС попытается купить в Южной Корее снаряды для Киева, заявил премьер Польши

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Матеуш Моравецкий рассказал о договоренностях между политическими лидерами ЕС.

Евросоюз попытается купить в Южной Корее артиллерийские боевые снаряды для киевского режима и национальных потребностей стран-членов ЕС. Соответствующее заявление по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе сделал в ходе пресс-конференции с журналистами премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Лидеры региона поддержали инициативу по ускоренной передаче ВСУ оружия в рамках совместных закупок, а также наращивание военного производства.

В Европе таких стран очень немного. Я не хочу вдаваться в слишком далеко идущие спекуляции. Например, Южная Корея является такой страной, которая, как считают специалисты, имеет очень много артиллерийских и ракетных снарядов.

Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

Польша может передать Украине истребители МиГ-29 в течение месяца.

Фото и видео: YouTube / Janusz Jaskółka

Теги: боеприпасы, военная помощь, всу, европейский фонд мира, евросоюз, матеуш моравецкий, польша, южная корея
Категории: Лента новостей, Тема дня,

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