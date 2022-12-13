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Польша может передать Украине истребители МиГ-29 в течение месяца

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Матеуш Моравецкий рассказал о поставках ВСУ боевой авиации.

Польша может передать Украине собственные истребители советского изготовления МиГ-29 в течение ближайших четырех-шести недель. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции с местными журналистами сделал глава местного правительства Матеуш Моравецкий. Таким образом чиновник ответил на вопрос одного из корреспондентов о том, когда Варшава будет готова отправить киевскому режиму боевую авиацию.

Это может наступить в течение ближайших четырех-шести недель.

Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

В ЕС готовы производить боеприпасы для Украины, заявил Моравецкий.

Фото и видео: YouTube / Janusz Jaskółka

Теги: военная помощь, всу, матеуш моравецки, миг-29, польша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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