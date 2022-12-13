Польша может передать Украине истребители МиГ-29 в течение месяца

Матеуш Моравецкий рассказал о поставках ВСУ боевой авиации.

Польша может передать Украине собственные истребители советского изготовления МиГ-29 в течение ближайших четырех-шести недель. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции с местными журналистами сделал глава местного правительства Матеуш Моравецкий. Таким образом чиновник ответил на вопрос одного из корреспондентов о том, когда Варшава будет готова отправить киевскому режиму боевую авиацию.

Это может наступить в течение ближайших четырех-шести недель. Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

В ЕС готовы производить боеприпасы для Украины, заявил Моравецкий.

Фото и видео: YouTube / Janusz Jaskółka