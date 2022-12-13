В ЕС готовы производить боеприпасы для Украины, заявил Моравецкий

Матеуш Моравецкий оценил инициативу Брюсселя.

Страны Евросоюза готовы производить боеприпасы для Украины. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге перед местными журналистами рассказал премьер-министр страны Матеуш Моравецкий в Варшаве. Чиновник заметил, что говорит о примерно половине регионального экономического альянса. Эксперт утверждает, что количество таких государств увеличивается. При этом на последнем саммите ЕС только несколько участников выражали свою готовность к такой поддержке киевского режима.

Мы конструируем, я говорил об этом с премьером Эстонии, так как она поднимает эту тему, коалицию стран, которые были бы готовы производить вместе боеприпасы, финансировать производство боеприпасов в как можно больших объемах. Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

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Фото и видео: YouTube / TVP Info