Польша заявила о готовности поставить Украине истребители МиГ-29

Матеуш Моравецкий напомнил о недостатке количества самолетов для самой Варшавы.

Польша заявила о готовности поставить Вооруженным силам Украины собственные истребители МиГ-29, но только при участии международной коалиции со странами-участницами НАТО. Соответствующее заявление в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности сделал глава польского правительства Матеуш Моравецкий. Ведущий сессии задал иностранному гостю вопрос о том, поставит ли Варшава боевую авиацию киевскому режиму самолеты F-16. При этом на вооружении Войска польского стоит только два типа истребителей – F-16 и МиГ-29.

У нас их немного, не так много. Мы согласны поставить истребители другого типа, которыми мы располагаем, вместе с другими, как часть решения НАТО. Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

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Фото и видео: YouTube / Yahoo Finance