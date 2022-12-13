Польша заявила о готовности поставить Украине истребители МиГ-29

Польша заявила о готовности поставить Вооруженным силам Украины собственные истребители МиГ-29, но только при участии международной коалиции со странами-участницами НАТО. Соответствующее заявление в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности сделал глава польского правительства Матеуш Моравецкий. Ведущий сессии задал иностранному гостю вопрос о том, поставит ли Варшава боевую авиацию киевскому режиму самолеты F-16. При этом на вооружении Войска польского стоит только два типа истребителей – F-16 и МиГ-29.
У нас их немного, не так много. Мы согласны поставить истребители другого типа, которыми мы располагаем, вместе с другими, как часть решения НАТО.
Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши
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Фото и видео: YouTube / Yahoo Finance
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