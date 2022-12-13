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Премьер Польши предложил дать Украине особые условия по вступлению в ЕС

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Матеуш Моравецкий рассказал о необходимости ускорить вступление Киева в состав ЕС и НАТО в связи с особыми обстоятельствами.

Премьер-министр Польши предложил дать Украине особые, эксклюзивные переговоры и условия по вступлению в Евросоюз. Соответствующее заявление глава правительства европейской страны сделал в ходе выступления на площадке Мюнхенской конференции по безопасности. По словам чиновника, международным союзникам нужно сделать так, чтобы киевский режим стал одним из участников не только ЕС, но и НАТО. В Варшаве считают, что чем раньше это будет сделано, тем лучше.

Если бы я мог отменить нормальный путь по вступлению, то мой ответ – да. Мы не можем позволить этой стране вести переговоры как для обычного кандидата в ЕС. Все возможно и даже я могу представить ускоренный путь Украины в ЕС.

Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

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Фото и видео: YouTube / Kancelaria Premiera

Теги: евроинтеграци, евросоюз, матеуш моравецкий, мюнхенская конференция по безопасности, польша
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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