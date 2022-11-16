В ЕС разработали возможные сценарии для действий сил быстрого реагирования

Жозеп Боррель рассказал о реальной подготовке военных.

Силы быстрого реагирования Евросоюза будут использоваться для эвакуации европейских граждан и проведения операций по стабилизации в кризисных ситуациях. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции с журналистами в Брюсселе сделал глава местной дипломатии Жозеп Боррель. Эксперт выступил перед СМИ по завершению Совета заседания министров по обороне и иностранных дел. Спикер добавил, что данная работа по защите региона необходима, о чем свидетельствуют события лета 2021 года в Афганистане. Речь идет о том, что граждане ЕС не смогли вовремя выбраться с территории Кабула, когда правящий режим пал.

Мы разработали два вероятных сценария для применения этих сил. Один из сценариев предполагает спасение и эвакуацию граждан Евросоюза. Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

Жозеп Боррель подчеркнул, что далее будет проведена практическая работа, маневры, которые пройдут во второй половине 2023 года под контролем партнеров из Испании.

Боррель: силы реагирования ЕС должны быть созданы и готовы к развертыванию в 2023 году.

Фото и видео: YouTube / RTVE Noticias