Боррель: силы реагирования ЕС должны быть созданы и готовы к развертыванию в 2023 году

В Евросоюзе раскрыли подробности о миссии с численностью в 5 тысяч человек.

Глава верховной дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель рассказал о том, что силы реагирования ЕС должны быть созданы и полностью готовы к развертыванию в 2023 году. Соответствующей информацией спикер поделился с журналистами во время своего прибытия на встречу министров по обороне в Брюсселе. Он пояснил, что речь идет о силах с численностью до пяти тысяч человек.

Сегодня мы обсудим два оперативных сценария, в которых Евросоюз может задействовать свои Силы быстрого реагирования. Они должны быть на практике готовы к оперативным действиям в следующем году. Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

Боррель рассказал о том, когда заработает тренировочная миссия ЕС для ВСУ.

Фото и видео: European Commission