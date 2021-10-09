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Боррель рассказал о том, когда заработает тренировочная миссия ЕС для ВСУ

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Глава дипломатии полагает, что проект начнет работу уже в конце ноября.

Глава верховной дипломатии Жозеп Боррель рассказал о том, когда заработает тренировочная миссия Евросоюза для представителей Вооруженных сил Украины. Информацией специалист поделился с журналистами на брифинге после заседания Совета глав иностранных дел стран ЕС, проводимого в Брюсселе. Спикер рассчитывает, что программа заработает до конца ноября 2022 года. Она рассчитана на подготовку как минимум 15 тысяч солдат ВСУ.

Я надеюсь, что она начнет работать к концу месяца.

Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

Напомним, что тренировочная миссия расположится на территории Польши и Германии. К ее работе могут присоединиться и другие страны, в том числе, не входящие в состав Евросоюза. Оперативный штаб проекта расположится в Брюсселе в здании европейской внешнеполитической службы.

Боррель: ЕС продолжит попытки изолировать Россию.

Фото и видео: YouTube / RTVE Noticias

Теги: всу, евросоюз, жозеп боррель, тренировочная миссия
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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