Боррель: ЕС продолжит попытки изолировать Россию

Дипломат рассказал о некоторых пунктах нового документа.

Глава верховной дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз продолжит попытки изолировать Россию на международной арене из-за украинского кризиса. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе выступления на брифинге с журналистами по завершению Совета министров по иностранным делам ЕС, проведенного в Брюсселе. Специалисты договорились друг с другом продолжать оказывать санкционное давление на Москву

Мы продолжим изолировать Россию на международной арене, продолжим вводить ограничительные меры против российской экономики. Мы готовы усиливать ограничительные меры, вводить санкции против третьих стран, которые поставляют оружие и оказывают военную поддержку России - Ирана и Белоруссии. Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

Ранее американское издание Politico сообщило со ссылкой на собственные источники о том, что министры начали в понедельник 14 октября обсуждение новой стратегии по отношению к РФ. Эта программа должна заменить принятую еще в 2016 году стратегию. Обсуждение может продлиться несколько недель или месяцев.

Боррель: ЕС в общей сложности поставил Украине оружия на более чем €8 млрд.

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