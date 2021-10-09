Боррель: ЕС в общей сложности поставил Украине оружия на более чем €8 млрд

Глава дипломатии Евросоюза привел статистические данные по вооружению Киева.

Глава верховной дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что в общей сложности ЕС и страны-члены на двусторонней основе поставили украинским властям военной помощи на более чем восемьи миллиардов евро. Подобной статистикой эксперт поделился в ходе брифинга с журналистами после завершения Совета министров по иностранным делам, проводимого в Брюсселе.

Я запросил своих военных сотрудников наиболее точно оценить общую сумму военной поддержки Украины со стороны ЕС. Евросоюз и страны ЕС предоставили вооружений на минимум €8 млрд. Это 45% от усилий США. Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

Таким образом европейский дипломат комментировал критику в западных СМИ о "слишком малых объемах" оказания военной помощи Украине со стороны ЕС по сравнению с американцами.

Боррель: автомобильную и железнодорожную инфраструктуру ЕС нужно переоборудовать.

Фото и видео: YouTube / RTVE Noticias