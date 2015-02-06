Боррель: автомобильную и железнодорожную инфраструктуру ЕС нужно переоборудовать

В ЕС рассказали о необходимости оперативного перемещения военной техники и сил в регионе.

Глава верховной дипломатии Евросоюза Боррель рассказал о том, что автомобильную и железнодорожную инфраструктуру ЕС нужно переоборудовать. Об этом специалист упомянул в ход выступления на пресс-конференции перед журналистами. По словам спикера, речь идет о необходимости быстрой отправки боевой техники и личных сил из одной части регионального сообщества в другую, в основном - с запада на восток. В настоящее время у союзников нет специальных дорог для боевого транспорта, поэтому приходится пользоваться гражданской инфраструктурой. Однако не все объекты могут и готовы поддерживать подобную транспортировку.

Нам надо адаптировать всю нашу систему мобильности так, чтобы наши войска могли быстро разворачивать свои возможности. И это критически важно для нашей обороны. Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

Боррель заявил о необходимости ускорить проверку судов с зерном, находящихся в Черном море.

Фото и видео: European Commission