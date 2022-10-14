Боррель заявил о необходимости ускорить проверку судов с зерном, находящихся в Черном море

В Евросоюзе оценили ход реализации зерновой сделки.

Глава европейской внешнеполитичесеой службы Жозеп Боррель заявил о необходимости ускорить морскую проверку судов с зерном, находящихся в Черном море. Соответствующую инициативу дипломат высказал в ходе своего выступления на открытии Европейской дипломатической академии, расположенной в бельгийском городе Брюгге. Он напомнил о том, что проверки ждут около сотни кораблей. Эксперт призвал всех причастных к процедурам ускорить их выполнение, так как в противном случае будет фиксироваться продовольственный кризис.

Как бы драматично это ни звучало. Судна ждут проверки в проливе Босфор перед тем, как поступить на мировой рынок. В то же время люди ждут их, и некоторые могут не дождаться, поскольку зерно слишком долго проверяется Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

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Фото и видео: YouTube / RTVE Noticias