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Боррель: ядерная атака против Украины вызовет мощный военный ответ в мире

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Глава МИД ЕС назвал условие, при котором армия России "будет уничтожена".

Глава верховной дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ядерная атака против украинского государства вызовет мощный военный ответ в мире. Соответствующее заявление эксперт сделал в рамках выступления на открытии Европейской дипломатической академии, расположенной в бельгийском городе Брюгге. При этом дипломат не думает, что при этом мировая реакция будет носить ядерный характер, но приведет к ликвидации российских Вооруженных сил.

Ядерное нападение на Украину вызовет ответ ЕС, США и НАТО. Он не будет ядерным, но его мощь с военной точки зрения будет велика.

Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

Жозеп Боррель сослался на заявление Владимира Путина о том, что Россия "не блефует", когда говорит о том, что будет защищать свою территорию "всеми доступными средствами". В Евросоюзе добавили, что Брюссель также отказывается от блефа в этом плане. Он подчеркнул, что весь мир заинтересован в завершении украинского кризиса.

Боррель: конфликт на Украине ведет к зарождению нового мира и обновлению ЕС.

Фото и видео: YouTube / RTVE Noticias

Теги: евросоюз, жозеп боррель, ядерная угроза, ядерное оружие
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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