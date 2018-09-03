Боррель: ядерная атака против Украины вызовет мощный военный ответ в мире

Глава МИД ЕС назвал условие, при котором армия России "будет уничтожена".

Глава верховной дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ядерная атака против украинского государства вызовет мощный военный ответ в мире. Соответствующее заявление эксперт сделал в рамках выступления на открытии Европейской дипломатической академии, расположенной в бельгийском городе Брюгге. При этом дипломат не думает, что при этом мировая реакция будет носить ядерный характер, но приведет к ликвидации российских Вооруженных сил.

Ядерное нападение на Украину вызовет ответ ЕС, США и НАТО. Он не будет ядерным, но его мощь с военной точки зрения будет велика. Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

Жозеп Боррель сослался на заявление Владимира Путина о том, что Россия "не блефует", когда говорит о том, что будет защищать свою территорию "всеми доступными средствами". В Евросоюзе добавили, что Брюссель также отказывается от блефа в этом плане. Он подчеркнул, что весь мир заинтересован в завершении украинского кризиса.

Боррель: конфликт на Украине ведет к зарождению нового мира и обновлению ЕС.

Фото и видео: YouTube / RTVE Noticias