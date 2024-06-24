В ЕС рассказали, когда "закроют дверь" для Грузии

Жозеп Боррель оценил внутреннюю политику, которую проводят власти в Тбилиси.

Европейский союз "закроет дверь" в региональное сообщество для Грузии в том случае, если власти этой страны продолжат свою политику. Соответствующей информацией с журналистами поделился глава верховной дипломатии и политики безопасности ЕС Жозеп Боррель по прибытии на рабочую встречу руководителей внешнеполитических ведомств ЕС, организованную в Люксембурге. Иностранец добавил, что такие меры "не должны затронуть население".

Сегодня страны ЕС не принимают никаких конкретных решений, речь идет о дискуссии по ситуации и по возможным мерам… Но в скором времени может быть ограничена финансовая поддержка из Европейского фонда мира, контакты на высоком политическом уровне. Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

ЕС может избежать вето Венгрии при голосовании по активам, заявил Боррель.

Фото и видео: European Commission