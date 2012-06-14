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ЕС может избежать вето Венгрии при голосовании по активам, заявил Боррель

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Жозеп Боррель рассказал о том, что страны-члены ЕС нашли способ избежать права вето Будапешта.

Глава верховной дипломатии и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что решение об использовании российских замороженных доходов, необходимых коллективному Брюсселю для оказания военной помощи армии киевского режима, возможно и без единогласного решения. Таким образом процесс позволит странам-членам ЕС избежать вето со стороны Венгрии. Соответствующей информацией с журналистами поделился иностранный специалист по прибытии на рабочую встречу руководителей внешнеполитических ведомств ЕС, организованной в Люксембурге. Он заметил, что Будапешт может не участвовать в использовании прибыли от активов РФ.

Договор позволяет делать это, даже если некоторые не хотят в этом участвовать. Мы полагаем, что, раз Венгрия не поддерживает это решение, то она может не участвовать в его реализации. Первые средства поступят на будущей неделе.

Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

По словам иностранца,  такое решение участники мероприятия будут обсуждать в понедельник, 24 июня.  Жозеп Боррель добавил, что речь идет в общей сложности о 2,5 миллиарда евро.

В ЕС сообщили о сроках поставки помощи Киеву от замороженных активов России.

Фото и видео: European Commission

Теги: венгрия, евросоюз, жозеп боррель, заморозка активов, конфискация активов, мид
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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