Жозеп Боррель рассказал о процессе по передаче ВСУ российских средств.

Глава верховной дипломатии и политики безопасности Европейского союза Жозеп Боррель заявил о том, что первый финансовый транш из российских замороженных доходов, выделяемых коллективным Брюсселем на военную помощь для Вооруженных сил Украины в размере 1,4 миллиарда евро, должны поступить Киеву уже на следующей неделе. Соответствующей информацией с журналистами эксперт по прибытии на рабочую встречу руководителей внешнеполитических ведомств ЕС, организованной в Люксембурге. Иностранец заметил, что члены ЕС на сегодняшний момент имеют юридическую процедуру, которая позволит обойти преграды. Подробнее о решении будет объявлено сегодня.

У нас есть доходы от замороженных активов России. Мы должны их использовать, избегая каких-либо преград. Мы запустили процесс, первый трансфер состоится на следующей неделе в июле, второй еще через несколько месяцев… Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

Европейский дипломат рассчитывает на то, что данное решение не будет заблокировано странами-членами ЕС, как ряд других, касающихся финансирования военной помощи для ВСУ.

Боррель: ЕС получает 80% компонентов для наращивания военного производства из Азии.

Фото и видео: European Commission