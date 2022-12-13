В ЕС продлили ограничение на потребление газа, заявил Сийярто

Петер Сийярто рассказал о решении совета министров энергетики.

В Евросоюзе продлили ограничение на потребление газа. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции с местными журналистами в Брюсселе рассказал министр по иностранным делам Петер Сийярто. Дипломат уточнил, что решение одобрено в рамках совета министров по энергетике в Стокгольме. Речь идет о сокращении потребления на 15 процентов. Постановление было принято несмотря на то, что Венгрия и Польша голосовали против этого.

Кроме Польши и Венгрии все поддержали это предложение, поэтому снова предписывают сократить на 15% потребление газа, это продление предыдущего предписания. Ещё раз повторю, это очень опасно. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Сийярто опроверг сообщения СМИ о прекращении сотрудничества с "Росатомом".

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