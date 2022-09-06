В ЕС пока не могут сообщить, поедет ли Боррель в Грузию

Набиля Массрали оценила визит Виктора Орбана в Грузию, называв это вопросом двусторонней повестки между будапештом и Тбилиси.

Руководители Европейского союза пока что не могут сообщить общественности о том, поедет ли глава верховной дипломатии и политики безопасности ЕС Жозеп Боррель на территорию Грузию "поддерживать демократическую оппозицию". Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с местными журналистами в Брюсселе от 29 октября сделала официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набиля Массрали. Иностранная чиновница отреагировала на вопрос СМИ о том, будет ли дипломат совершать поездку в страну, чтобы поддержать оппозицию.

Мы пока не можем сообщить что-либо о том, поедет ли Жозеп Боррель в Грузию, пока информации по каким-либо его визитам в Грузию нет. Набиля Массрали, сотрудница ЕК

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Фото и видео: European Commission