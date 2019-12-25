Европейские политики поддержат Киев на встрече в Вашингтоне.

В Европейском союзе ожидают, что американский президент-республиканец Дональд Трамп в ходе своей рабочей встречи с лидером киевского режима Владимиром Зеленским в Вашингтоне 18 августа будет подталкивать украинского политика огласиться на условия мирного урегулирования, обозначенные президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Соответствующее заявление сделали иностранные журналисты из газеты The Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников. Ранее телеканал CNN со ссылкой на собственные источники сообщал, что в понедельник в Белом доме состоится встреча Трампа с Зеленским. К событию также привлекается вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Владимиром Зеленским. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. При этом немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники уведомило, что президент США сперва встретится наедине с Зеленским, а уже потом - с европейскими элитами.

Европейские чиновники заявили, что ожидают, что Зеленский столкнется с давлением Трампа принять сделку, обозначенную президентом России Владимиром Путиным в пятницу на встрече на Аляске. материал из The Wall Street Journal

В СМИ говорится о том, что европейские чиновники в частном порядке признают, что киевскому режиму не удастся вернуть все утраченные территории, перешедшие под контроль Москвы.

WSJ: Трамп опасался, что Зеленский мог сорвать переговоры на Аляске при участии.

