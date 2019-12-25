Европа надеялась, что на встрече смогут присутствовать Марк Рютте или Владимир зеленский.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп выражал опасения, что лидер киевского режима Владимир Зеленский мог сорвать мирные переговоры по урегулированию украинского кризиса на начальном этапе в случае своего участия в саммите "Россия-США", запланированного на территории Аляски 15 августа. Соответствующее заявление аудитории сделали местные журналисты из издания The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. Авторы материала написали о том, что изначально европейские чиновники пытались добиться участия в переговорах на Аляске представителей коллективного Брюсселя или Киева. В частности, они предложили для диалога кандидатуры генерального секретаря НАТО Марка Рютте и Владимира Зеленского. Однако после телефонного разговора от 13 августа Дональда Трампа и канцлера Германии Фридриха Мерца, политические элиты отказались от этого требования, когда лидер Белого дома выразил опасения по поводу возможных последствий присутствия Владимира Зеленского на официальной встрече.

Чиновники уведомили иностранное издание, что Дональд Трамп согласился проинформировать о результатах переговоров с главой Кремля Владимиром Путиным украинского политика, а затем и европейских представителей. Телеканал NBC News в свою очередь сообщил со ссылкой на осведомленные источники, что Вашингтон заявил международным союзникам о намерении обсудить в пятницу с Владимиром Путиным не вопрос "возможного раздела территорий", а режим прекращения огня.

WSJ назвала риск для отношений с Западом из-за борьбы Зеленского с НАБУ.

