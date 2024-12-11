В ЕС не поняли политику Трампа по Украине, заявил еврокомиссар

Валдис Домбровскис рассказал о необходимости усилить европейские позиции.

После инаугурационной речи американского президента от Республиканской партии Дональда Трампа, в которой иностранный политик не упомянул Украину, в Европейском союзе признали, что до сих пор не имеют понимания новой внешней политики Вашингтона по региональному кризису. Соответствующее заявление на пресс-конференции в Брюсселе сделал местный еврокомиссар по экономическим вопросам Валдис Домбровскис.

Действительно, у нас нет четкого послания об их подходе по Украине, но мы привержены продолжению поддержки и также готовы взаимодействовать с США для подтверждения продолжения коллективных усилий со стороны всех демократических стран. Валдис Домбровскис, еврокомиссар

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме в швейцарском городе Давосе заявила о том, что руководство ЕС, независимо от позиции США, будет поддерживать киевский режим "без всяких вопросов".

В ЕС назвали ситуацию в Красном море потенциально угрожающей экономике.

Фото и видео: YouTube / EU Debates | eudebates.tv