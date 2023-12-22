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В ЕС назвали ситуацию в Красном море потенциально угрожающей экономике

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Валдис Домбровскис рассказал об опасностях для европейского региона из-за Ближнего Востока.

В Европейском союзе считают, что ситуация в Красном море потенциально угрожает европейской экономической системе, однако пока что ее последствия для ЕС "ограничены". Соответствующее заявление перед журналистами в Брюсселе сделал вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис. Чиновник публично выступил по результатам заседания Совета по вопросам экономики и финансов  в ЕС.

К примеру, мы уже видим нарушение судоходных маршрутов в связи с ситуацией в Красном море. Мы считаем эти последствия сдержанными, но риски для европейской экономики мы продолжаем наблюдать.

Валдис Домбровскис, вице-президент ЕС

ЕС начал работу по реализации идей об использовании российских активов.

Фото и видео: YouTube / European Commission

Теги: валдис домбровскис, евросоюз, красное море, экономика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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