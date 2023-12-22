ЕС начал работу по реализации идей об использовании российских активов

Европейский союз начал работу по реализации выдвинутого ранее Европейской комиссией плана по использованию доходов от замороженных суверенных финансовых активов России в национальных интересах Украины. Соответствующее заявление в ходе общения с местными журналистами по результатам заседания Совета по экономическим и финансовым вопросам ЕС сделал вице-премьер и министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем.
Проанализировали поступившие в декабре предложения и подтвердили наше твердое намерение быстро продвигаться в этом вопросе. Работа на техническом уровне уже началась, и мы намерены достичь скорого прогресса.
Винсент ван Петегем, вице-премьер Белльгии
ЕС провалил утверждение программы бюджетной помощи Украине в €50 млрд.
Фото и видео: YouTube / European Commission
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все