ЕС начал работу по реализации идей об использовании российских активов

Винсент ван Петегем рассказал о работе Бельгии в качестве

Европейский союз начал работу по реализации выдвинутого ранее Европейской комиссией плана по использованию доходов от замороженных суверенных финансовых активов России в национальных интересах Украины. Соответствующее заявление в ходе общения с местными журналистами по результатам заседания Совета по экономическим и финансовым вопросам ЕС сделал вице-премьер и министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем.

Проанализировали поступившие в декабре предложения и подтвердили наше твердое намерение быстро продвигаться в этом вопросе. Работа на техническом уровне уже началась, и мы намерены достичь скорого прогресса. Винсент ван Петегем, вице-премьер Белльгии

ЕС провалил утверждение программы бюджетной помощи Украине в €50 млрд.

Фото и видео: YouTube / European Commission