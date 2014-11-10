Дидье Рейндерс рассказал об источнике финансов.

Выделение украинским властям кредита на сумму в 35 миллиардов евро в рамках международных обязательств стран G7 "Большой семерки") с погашением из доходов от российских замороженных суверенных активов станет доступно киевскому режиму только после подписания меморандума о взаимопонимании. В документе стране будет выдвинут ряд условий. Такими данными представитель Европейской комиссии по юстиции выступил перед депутатами Европарламента на пленарной сессии. Сегодня местные политики должны утвердить кредит Украине от ЕС.

Этот кредит будет доступен через выполнение предварительного политического условия и специальных условий, которые будут изложены в меморандуме о взаимопонимании с Украиной. Дидье Рейндерс, еврокомиссар по юстиции

Дополнительно иностранный специалист пообещал выпустить специальное заявление ЕК по механизму и условиям кредита для Украины. Дидье Рейндерс указал законодателям на то, что Евросоюз предоставил Украине помощь на сумму свыше 120 миллиардов евро. В 2025 году финансовый дефицит страны может составить порядка 41,5 миллиарда долларов.

Евросоюз может принять меры против Польши из-за закона о "влиянии России".

Фото и видео: YouTube / European Commission