В ЕС на этой неделе могут смягчить правила въезда для вакцинированных

Клеман Бон рассказал о том, как Париж смягчит требования для путешественников.

В ЕС могут смягчить правила въезда для вакцинированных. Такое заявление в эфире местного телеканала France 2 сделал государственный секретарь при внешнеполитическом ведомстве Франции Клеман Бон. Нововведения могут быть приняты уже на текущей неделе. В частности, париж может отказаться от ПЦР-тестов для путешественников по прибытию в страну граждан, которые прошли полный курс вакцинации.

Мы над этим работаем на уровне Франции и Европы. На этой неделе, без сомнения, появятся новые европейские правила для вакцинированных, которые прибывают в ЕС. Это будет облегчение режима. Клеман Бон, госсекретарь МИД Франции

Напомним, что сейчас во Франции наблюдается снижение количества новых заболевших коронавирусом. По данным на 7 февраля от Национального агентства общественного здравоохранения медики выявили около 46 тысяч инфицированных. Днем ранее количество новых пациентов достигло отметки в 155 тысяч человек, а 5 февраля - свыше 214 тысяч случаев.

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Видео: Youtube/Télé Matin