В ЕС дали возможность для регистрации российской вакцины

Сколько времени займёт согласование с европейским регулятором, неизвестно.

В Евросоюзе дали возможность для регистрации российской вакцины "Спутник V". Консультирование по данному препарату завершилось накануне, пишут "РИА Новости".

Компания может подготовить заявку на получение регистрационного удостоверения. представитель ЕМА

Под компанией он имел ввиду российский национальный центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

Сколько времени займёт согласование с европейским регулятором для регистрации российского препарата, неизвестно.

Ранее в Чехии понадеялись на регистрацию российской вакцины "Спутник V" в Евросоюзе.

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