В ЕС TikTok запустит программу определения возраста пользователей

Регуляторы в региональном сообществе ужесточают меры в отношении цифровой платформы.

Приложение TikTok на территории Европейского союза начнет в ближайшее время внедрять новые технологии определения возраста пользователей. Соответствующими данными с журналистами поделились представители новостного агентства The Reuters. В публикации западного издания упоминается, что работа ведется в рамках пилотного проекта из-за нарастающего давления на цифровую платформу со стороны местных региональных регуляторов.

Источники СМИ уточнили, что система, о которой раньше публично не сообщалось, позволит приложению, принадлежащему китайской компании ByteDance, анализировать информацию профиля пользователя, видеозаписи и поведенческие сигналы. Собранные о человеке сведения помогут определить, принадлежит ли учетная запись несовершеннолетнему или нет. Выявленные таким образом аккаунты не будут блокироваться в автоматическом режиме, так как сначала их проверят специализированные модераторы.

Ранее депутаты Европарламента поддержали предложение запретить детям младше 13 лет доступ к социальным сетям. Законодатели также рассматривают возможность распространения этого ограничения на сервисы обмена видео, программы-компаньоны с искусственным интеллектом. Они призвали Еврокомиссию изучить вопрос о введении персональной ответственности для высшего руководства компаний, которые будут "серьезно и на постоянной основе" нарушать положения о защите несовершеннолетних, предусмотренных законом о цифровых услугах ЕС.

