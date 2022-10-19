В ЕК заявили, что у ЕС нет запрета на контакты с Россией

Набиля Массрали рассказала о том, что страны могут сохранять двусторонние отношения с Москвой.

В Европейской комиссии заявили о том, что у Евросоюза нет запрета на контакты с Россией. Об этом журналистам в ходе пресс-конференции в Брюсселе напомнила официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Набиля Массрали. Таким образом чиновница прокомментировала слова экс-премьер-министра Италии Сильвио Берлускони о восстановлении отношений с Москвой. В ЕС уточнили, что страны регионального содружества вольны на двустороннем уровне поддерживать связь с российскими "контрпартнерами". При этом национальным правительствам следует учитывать общеевропейскую позицию и политику.

ЕС не комментирует контакты, которые отдельные европейские политики хотят возобновить… Что касается стран ЕС в целом, то они свободны проводить контакты, которые они считают нужными. Нет запрета на контакты с российскими контрпартнерами. Набиля Массрали, представитель МИД ЕС

Напомним, что Сильвио Берлускони ранее заявил о том, что президент России Владимир Путин назвал его "первым из пяти своих настоящих друзей". Итальянский политик отметил, что восстановил отношения с российским президентом, которого знает как "мирного и благоразумного" человека.

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Фото и видео: European Commission