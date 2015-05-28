В ЕАО завершено расследование уголовного дела о халатности при эксплуатации дамбы

Подозреваемым стал начальник управления по народному хозяйству МО "Ленинское".

В Еврейской автономной области завершено расследование уголовного дела о халатности при эксплуатации дамбы. Об этом сообщается на YouTube-канале Следственного комитета. Уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ велось региональным управлением по ЕАО и Хабаровскому краю.

Следователи установили, что 14 сентября прошлого года около села Ленинское была зафиксирована авария на дамбе. В результате вода из озера Быково поступила на придомовые участки. Это привело к подтоплению конструкций и жилых зданий. Ущерб составил 1 945 090 рублей. Данная дамба находится под контролем МО "Ленинский". Начальник управления по народному хозяйству был должен обеспечить работы, которые соответствовали требованиям безопасности. Однако на гидротехническом сооружении не было заранее выявлено отсутствие затворов и задвижек водовыпусков. Оборудования не хватало на втором участке дамбы. Из-за этого размыв территории рабочие не смогли предотвратить.

В настоящее время на имущество подозреваемого наложен арест. Материалы дела направлены на рассмотрение по существу в суд.

Подростка в Чите задержали по делу об убийстве 14-летней девочки.

Фото и видео: YouTube / Следственный комитет

