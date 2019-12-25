Подозреваемым стал 15-летний житель села КСК.

Подростка в Чите задержали по делу об убийстве 14-летней девочки. Об этом журналистам рассказал старший помощник главы регионального управления Следственного комитета Егор Марков. Известно, что трагедия произошла на территории поселка КСК 14 октября. Около 19:00 (13:00 по московскому времени) в полицию поступила информация о том, что очевидцы нашли тело несовершеннолетней с признаками насильственной смерти.

В тот же вечер около 21:00 (15:00 по Москве) по подозрению в совершении этого преступления задержан 15-летний подросток. Егор Марков, представитель СК РФ по региону

Фигурант расследования сознался в преступлении во время допроса, на котором присутствовал его законный представитель, а также адвокат и педагог. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ.

Отчим погибшего подростка под Рязанью раскрыл детали "ритуального" убийства.

Фото: Следственный комитет