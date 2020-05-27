Отчим погибшего подростка под Рязанью раскрыл детали "ритуального" убийства

Юношу хотели использовать для "восстановления отношений".

Следственный комитет Рязанской области выясняет подробности убийства подростка под Рязанью. В преступлении подозревают его отчима и жительницу Московской области — трехкратная чемпионка России по ачери-биатлону.

О пропаже подростка стало известно 8 октября. Спустя пять дней его тело обнаружили в заброшенном колодце. По версии следствия, убийство носило ритуальный характер. С его помощью мужчина планировал восстановить отношения с матерью.

На допросе мужчина рассказал, что его сообщница взяла "гаечный ключ... и охотничий нож", которым должна была вырезать на спине убитого оккультный символ. Ключ был нужен, чтобы только оглушить подростка.

Очим мальчика добавил, что остался в машине и ждал возвращения женщины. Когда та вернулась, она сообщила ему, что убила подростка.

Я его переворачиваю... от удара ножом два отверстия, никакой пентаграммы на спине нету... Она его не хотела убивать,

— сказал подозреваемый.

В пятницу, 15 октября, отчиму убитого и его сообщнице изберут меру пресечения. В случае обвинительного приговора, они могут получить до 15 лет лишения свободы.

Видео: Telegram / РИА Новости