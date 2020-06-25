В Джорджии предъявили обвинения подозреваемым в убийстве афроамериканца

Три белых мужчины расстреляли афроамериканца.

В американском городе Джорджия предъявили обвинения трем белым подозреваемым в убийстве афроамериканца. Их считают виновными в гибели мужчины с отягчающими обстоятельствами. Об этом рассказали журналисты местного телеканала NBC News.

Напомним, что Грегори и Трэвис Макмайклы арестованы 8 мая. Ранее отец и сын были задержаны за то, что в феврале 2020 года застрелили американца Орбери. Виновных арестовали на фоне массовых беспорядков и протестных акций Black Lives Matter. Еще одним обвиняемым по делу стал сосед Макмайклов Уильям Брайан, который снимал на видеокамеру убийство.

На кадрах видно, что три гражданина США целенаправленно на грузовиках гнались за Орбери, а после попытались окружить его. Жертва получила три огнестрельных ранения. Первое и третье попали в грудь, второе - в руку. Перед гибелью пострадавший совершал пробежку по району. Однако местные жители заподозрили его в краже. Семья Орбери заявила, что он стал жертвой расовых предрассудков.

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Видео: Youtube/ First Coast News