Со 2 июля вход в Гатчинский парк станет бесплатным

Эта мера принята для соблюдения "стандарта безопасности".

Дворцовый парк в Гатчине распахнет для посетителей свои двери уже в четверг, 2 июля. Информация об открытии появилась в группе "Гатчинский дворец" социальной сети "ВКонтакте".

Известно, что вход в парк будет свободным: эта мера принята, чтобы соблюдать "стандарт безопасности" и вести контроль численности людей. Прогуляться по Дворцовому парку можно ежедневно с 10 утра до 20 вечера (при этом вход только до 19 часов). Также гостей ГМЗ "Гатчина" просят соблюдать социальную дистанцию и отказаться от посещения при симптомах ОРВИ.

Ранее мы сообщили, что в ГМЗ "Гатчина" планируется провести расчистку водоемов.

Фото: "Гатчинский дворец" / ВКонтакте