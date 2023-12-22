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В Царском Селе петербурженки смогут бесплатно посетить две выставки 8 Марта
Сегодня, 14:47
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В Царском Селе петербурженки смогут бесплатно посетить две выставки 8 Марта

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Женщины смогут бесплатно увидеть постоянную экспозицию "Придворный экипаж в Царском Селе" в павильоне "Дежурная конюшня" и выставку "Россия в Великой войне".

В Международный женский день, который отмечают 8 марта, жительницы Петербурга смогут бесплатно посетить две выставки в  музее-заповеднике "Царское Село". Женщины смогут бесплатно увидеть постоянную экспозицию "Придворный экипаж в Царском Селе" в павильоне "Дежурная конюшня" и выставку "Россия в Великой войне" в Ратной палате. Об этом сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

"Россия в Великой войне" — первый в стране музей такой тематики. Здесь можно найти подлинные предметы вооружения и быта участников Первой мировой войны.

В павильоне "Дежурная конюшня" представлена коллекция императорских экипажей, которые были созданы русскими и и западноевропейскими мастерами XVIII—XIX века. В центре экспозиции — парадные кареты, которые использовались в торжественных церемониях русского Двора.

Ранее мы писали, что Эрмитаж станет бесплатным для всех 8 марта.

Фото: Pxhere

 

Теги: 8 марта, бесплатный вход, выставки, международный женский день, царское село
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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