В Царском Селе петербурженки смогут бесплатно посетить две выставки 8 Марта

Женщины смогут бесплатно увидеть постоянную экспозицию "Придворный экипаж в Царском Селе" в павильоне "Дежурная конюшня" и выставку "Россия в Великой войне".

В Международный женский день, который отмечают 8 марта, жительницы Петербурга смогут бесплатно посетить две выставки в музее-заповеднике "Царское Село". Женщины смогут бесплатно увидеть постоянную экспозицию "Придворный экипаж в Царском Селе" в павильоне "Дежурная конюшня" и выставку "Россия в Великой войне" в Ратной палате. Об этом сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

"Россия в Великой войне" — первый в стране музей такой тематики. Здесь можно найти подлинные предметы вооружения и быта участников Первой мировой войны.

В павильоне "Дежурная конюшня" представлена коллекция императорских экипажей, которые были созданы русскими и и западноевропейскими мастерами XVIII—XIX века. В центре экспозиции — парадные кареты, которые использовались в торжественных церемониях русского Двора.

Ранее мы писали, что Эрмитаж станет бесплатным для всех 8 марта.

Фото: Pxhere