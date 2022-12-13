В Думу внесли законопроект о праве граждан вводить самозапрет на выдачу кредитов

Депутаты рассматривают инициативу по борьбе с мошенниками.

Депутаты во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесли на рассмотрение в Государственную Думу проект федерального закона о праве россиян установить в своей кредитной истории запрет на заключение кредитными и микрофинансовыми организациями с ним договоров потребительского займа (кредита). Парламентарии уточнили, что перед законодательной властью стоит задача по предупреждению работы мошенников, которые незаконно используют персональные данные и методы социальной инженерии для получения кредитов на имя своих "жертв". Речь идет о тех случаях, когда человек под психологическим воздействием добровольно переводит злоумышленникам денежные средства или раскрывает банковские сведения, которые помогают преступникам совершить хищение.

Для установления (снятия) запрета гражданин сможет бесплатно подать во все квалифицированные бюро кредитных историй соответствующее заявление с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг. Анатолий Аксаков, депутат РФ

В том случае, если у гражданина возможности подключения к интернету он сможет получить доступ к порталу "Госуслуги" в МФЦ.Обязательным условием для использования такой услуги будет наличие СНИЛСа. Этот дкумент будет указываться в заявлении об установлении или снятии запрета на выдачу кредита. При заключении договора на кредитование заемщик также будет запрашивать номер СНИЛСа для того, чтобы проверить кредитную историю и запреты клиента.

Набиуллина заявила, что использование цифрового рубля будет добровольным.

Фото и видео: Telegram / Дума ТВ