Мутко: власти РФ помогут ФИФА расследовать дело о расизме на стадионах

ФИФА ищет людей, выкрикивающих фразы расистского характера на матче Россия-Франция.

Российские власти готовы помочь Международной федерации футбола (ФИФА) в расследовании дела о расизме на стадионах. В частности, будут искать людей, выкрикивающих фразы расистского характера на товарищеском матче Россия-Франция в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко.

Мы готовы сотрудничать с ФИФА, в России никогда не поддерживался расизм. У нас в футболе очень жесткий регламент, новые арены оборудованы всеми видеосистемами, у нас есть возможность записывать, всех идентифицировать. Современные системы в дальнейшем будут работать все больше и лучше. Виталий Мутко

Вице-премьер РФ заявил, что все виновные будут наказаны. Это дело уже передано в правоохранительные органы.

У нас на каждом матче есть представители ФИФА, Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), представители общественных движений, введена служба комиссара по борьбе с расизмом. Сейчас эта работа ведется, мы обратились в правоохранительные органы и работаем вместе с ФИФА, и если все факты будут установлены, эти люди будут наказаны - никто никого здесь прикрывать не будет. Виталий Мутко

Напомним, 27 марта в Петербурге прошел товарищеский матч между сборными России и Франции. Он закончился со счётом 1:3.

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