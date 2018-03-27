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Многие болельщики смогли попасть на стадион "Санкт-Петербург" только ко второму тайму матча Россия - Франция

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Болельщики не могли попасть на матч больше получаса.

В Санкт-Петербурге 27 марта в 18.50 начался товарищеский матч между сборными России и Франции, который закончился со счётом 1:3. 

Однако не все болельщики смогли посмотреть на первый гол сборной Франции, так как контроль при входе на стадион проходил очень медленно. Об этом сообщает очевидец Piter.TV.

Я опоздал на матч на 10 минут, встал в очередь примерно в 19 часов. В итоге зашел на стадион только через полчаса, ко второму тайму практически.

Уточняет болельщик

Очереди были очень длинными и никто не понимает, почему это произошло. Проходки все работали, но досмотр шел медленно и не очень организованно.

Также очевидцы сообщают, что на входе проверяли не стюарды, как обычно, а курсанты. Болельщики боятся, что такая же ситуация может произойти во время матчей Чемпионата Мира по футболу 2018.

Видео: Piter.TV

Теги: зенит арена , россия , франция
Категории: Лента новостей Новости СПб Спорт Футбол в России и Европе

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