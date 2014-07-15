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В Думу внесены поправки о внесудебной блокировке клеветы в интернете
Сегодня, 19:20
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matveyvn

В Думу внесены поправки о внесудебной блокировке клеветы в интернете

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Новые нормы предполагают, что прокурор проверит поступившее заявление в течение 10 дней.

В Думу внесены поправки о внесудебной блокировке клеветы в интернете. Законопроект предполагает, что в течение 15 дней после подачи заявления от гражданина к генеральному прокурору будет вынесено решение об удалении из интернета недостоверной или порочащей честь информации.

Авторы инициативы: депутаты Сергей Боярский, Андрей Альшевских и Валерий Газзаев. Они уверены, что данный законопроект позволит лучше защищать права россиян в информационной сфере.

Новые нормы предполагают, что прокурор проверит поступившее заявление в течение 10 дней. Если оно будет сочтено справедливым, то в следующие пять дней его проверит уже генпрокурор или его заместитель, а далее передадут в Роскомнадзор.

Ранее мы писали, что Госдума вводит штрафы за нарушения для физлиц и политобъединений, работающих как иноагенты.

Фото: pixabay.com

Теги: госдума, законы, клевета
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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