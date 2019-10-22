В Дулуте прошел День ладьи, посвященный российскому экипажу "Пилигрим"

Команда российского судна прошла кругосветное путешествие.

В американском городе Дулуте (штат Миннесота) прошел День ладьи, посвященный экипажу российского судна "Пилигрим". Местные власти провозгласили 9 сентября Днем ладьи. Это произошло в честь кругосветного путешествия, которое совершил российский экипаж по чертежам XVIII века поморской ладьи. Заявление мэра опубликовали на своей странице дипломаты из посольства РФ в США.

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Напомним, что "Пилигрим" прибыла в Дулут 31 августа. Город является побратимом Петрозаводска, в котором это судно было построено. В июле 2020 года "Пилигрим" поднялся по реке Гудзон до Олбани (столицы штата Нью-Йорк), а после - плыл по каналам Эри до Великих Озер. Отправной точкой был Петрозаводск. Оттуда команда стартовала 22 июля 2017 года. Ладья успела побывать в Финляндии, Дании, Бельгии, Франции, Германии, Испании, Португалии, Канарских островов. В феврале 2019 года экипаж пересек Атлантический океан ради того, чтобы достигнуть Аляски.

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