В Долине гейзеров на Камчатке появился новый источник

В Кроноцком заповеднике заметили новый гейзер.

В Долине гейзеров на Камчатке появился новый пульсирующий источник. Об этом сообщили представители пресс-службы Кроноцкого заповедника. По данным специалистов, на территории замечен мощный фонтан с горячей водой. Его струя бьет вверх на высоту более двух метров.

По данным работников заповедника, ранее на данном участке находилась трещина. Из нее выходил пар. Открытие нового гейзера сделали государственный инспектор Александр Хачукаев и научный сотрудник Института водных и экологических проблем ДВО РАН Сергей Колчин. Последний занимается изучением медведей.

Возвращаясь с маршрута, мы заглянули за скалу Пилигрим и увидели мощную струю воды, которая непрерывно била из склона Александр Хачукаев, госинспектор Кроноцкого заповедника

По словам эксперта, под новым источником в глиняном склоне образовался провал. Предположительно гейзер возник из-за паводков в регионе.

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Видео: Instagram/ kronoki.ru