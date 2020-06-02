Юрий Дудь снял двухчасовой фильм о Камчатке

Съемочная группа провела там больше недели и попробовала узнать ответы на главные вопросы.

Журналист и блогер Юрий Дудь выпустил на своем YouTube-канале новый документальный фильм – на этот раз о Камчатке. Он идет почти два часа. За это время ведущий программы "вДудь" постарался рассказать, почему регион, который мог бы быть русской Исландией, пока совсем не Исландия, и почему люди – особенно молодежь – продолжают массово оттуда уезжать.

Новый фильм Дудя называется "Камчатка – полуостров, про который забыли". Съемочная группа провела там больше недели. Авторы фильма исследовали природу региона, а также узнали, сколько зарабатывают местные жители, и почему для большинства из них недоступны туристические чудеса вроде Долины Гейзеров или катания по вулканам.

По словам Юрия Дудя, в процессе создания фильма им открылись довольно грустные факты. "На Камчатке есть рыба, золото и туризм, но жить хорошо получается далеко не у всех. <…> И главное: почему в России даже такие жемчужины остаются такими необустроенными?" – говорится в описании ролика.

Ранее мы писали, что на телевидении появится "Детский КВН".

Видео: YouTube / вДудь