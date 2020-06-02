На телевидении покажут "Детский КВН"

Ведущими программы будут Михаил Галустян и 8-летняя Ева Смирнова.

В понедельник, 15 июня, в эфире СТС выйдет первый выпуск шоу талантов "Детский КВН". Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Ведущими программы будут Михаил Галустян и 8-летняя Ева Смирнова. Им будет помогать бывшая участница "Уральских пельменей" Юлия Михалкова.

В конкурсном отборе, который проходил в течение семи дней в рамках Международного фестиваля детских команд КВН в Анапе, принимали участие 1500 юных участников и 150 команд. Заветную путевку на телевидение получили только 36 команд.

Детям не станут выставлять оценки. Решение о переходе команды на следующий этап будет приниматься по результатам совещания жюри. В число судей в разное время войдут Пелагея, Нюша, Дмитрий Хрусталёв, Родион Газманов, Борис Грачевский, Елизавета Арзамасова, Михаил Башкатов и другие известные люди.

Ранее Алексей Глызин рассказал об участии в шоу "Маска" на НТВ.

Видео: YouTube / Официальный канал КВН